تلفازك يحاورك.. شارب تطلق جيلاً جديداً من الشاشات التفاعلية بالذكاء الاصطناعي

طوكيو- (جيجي برس)-- صرحت شركة شارب (Sharp Corp) يوم الخميس أنها ستطلق 15 طرازاً من أجهزة التلفاز المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على مراحل، بدءاً من 23 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 275 ألف ين و 935 ألف ين تقريباً. وستسمح هذه الشاشات للمستخدمين بالدردشة مع شخصيات افتراضية تشبه البشر وبحجم واقعي تقريباً تُدعى ”دايكي“ و”أيومي“ تظهر على الشاشة، كما ستقوم باقتراح برامج تلفزيونية بناءً على تفضيلات المستخدمين وحالتهم المزاجية.

وقد طورت الشركة اليابانية وظائف ”AQUOS AI“ استناداً إلى ”ChatGPT“ التابع لشركة ”OpenAI“ الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستكون خدمة الدردشة مجانية لما يصل إلى 50 محادثة شهرياً، ويمكن زيادة الحد الأقصى إلى 400 محادثة مقابل رسوم شهرية قدرها 495 ين.

وقال مسؤول في شركة شارب: ”نأمل في تحويل الغرض من أجهزة التلفاز من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)