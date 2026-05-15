سباق مع الزمن.. اليابان تستنفر لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي ”ميثوس“

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- صرحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس أن الحكومة تسارع لاتخاذ إجراءات ضد التهديدات الأمنية السيبرانية التي يشكلها نموذج الذكاء الاصطناعي ”ميثوس“ (Claude Mythos)، واصفة هذه الجهود بأنها ”سباق مع الزمن“.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع مع ماساكي تايرا، رئيس مقر استراتيجية الأمن السيبراني الوطني بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: ”إن العثور على الثغرات (في الأنظمة) هو سباق مع الزمن. لقد أصدرت تعليماتي لوضع تدابير ملموسة وتنفيذها“.

وقد سلم ”تايرا“ رئيسة الوزراء مقترحاً بشأن التعزيز الجذري للإجراءات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، محذراً من تهديدات الهجمات السيبرانية التي تستخدم نموذج ”ميثوس“. ودعا إلى خطوات تعزز قدرات الدفاع السيبراني لجميع مشغلي البنية التحتية الحيوية.

يُذكر أن نموذج ”ميثوس“، الذي طورته شركة ”أنثروبيك“ (Anthropic) الناشئة في الولايات المتحدة، يتمتع بقدرة فائقة على تحديد ثغرات الأنظمة، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية استخدامه في الهجمات السيبرانية.

ولم تقم شركة ”أنثروبيك“ بطرح هذا النموذج للجمهور بعد، حيث تقتصر إمكانية الوصول إليه على عدد قليل من الشركات والمجموعات. وفي هذا السياق، تعمل البنوك اليابانية الثلاثة الكبرى — بنك ”إم يو إف جي“ (MUFG)، ومؤسسة ”سوميتومو ميتسوي“ المصرفية (SMBC)، وبنك ”ميزوهو“ — للحصول على حق الوصول إلى هذا النموذج.