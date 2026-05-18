وفاة مؤدية صوت شخصية ران موري من أنيمي المحقق كونان

طوكيو - (جيجي برس)-- توفيت مؤدية الصوت اليابانية واكانا يامازاكي، التي أدت صوت ران موري، إحدى الشخصيات الرئيسية في مسلسل الأنيمي الشهير ”المحقق كونان“، في 18 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض.

يامازاكي، المولودة في يوكوهاما جنوب طوكيو، أدت صوت الشخصية لمدة 30 عامًا تقريبًا. كما أدت العديد من أدوار شخصيات الأنيمي الأخرى، بما في ذلك دور البطولة في ”هيميتسو نو أكو-تشان“.

وعملت أيضًا كراوية في برنامج ”صنداي جابان“ الترفيهي لسنوات عديدة.

وفي فبراير/شباط، أوقفت يامازاكي مسيرتها المهنية مؤقتًا للتفرغ لعلاج مرضها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)