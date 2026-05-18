وفاة كلبة أكيتا الشهيرة التي تلقاها بوتين هدية من اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن الكرملين وفاة الكلبة ”يومي“ من فصيلة أكيتا، التي كانت اليابان قد أهدتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين، في بيان صدر في موسكو يوم الجمعة، أن الكلبة، المولودة في أبريل/ نيسان 2012، نفقت العام الماضي بسبب الشيخوخة.

وكانت محافظة أكيتا في شمال شرق اليابان قد أهدت ”يومي“ إلى بوتين في يوليو/ تموز 2012، تعبيرًا عن امتنانها للدعم الذي قدمته روسيا عقب الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا شمال شرق اليابان في مارس/ آذار 2011.

وظهرت الكلبة خلال استقبال بوتين لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي في مدينة سوتشي عام 2014، لكنها ابتعدت عن الظهور في المناسبات الدبلوماسية لاحقًا، في ظل توتر العلاقات اليابانية الروسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أشار التقرير إلى أن قطة سيبيرية تُدعى ”مير“، كان بوتين قد أهداها إلى محافظة أكيتا عام 2013 كعربون تقدير، نفقت بدورها بسبب المرض في ديسمبر/ كانون الأول 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)