اليابان: إيقاف المفاعل رقم 2 في محطة ”أوناغاوا“ النووية بعد رصد تسرب بخار مشع
سنداي، محافظة مياغي - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”توهوكو للطاقة الكهربائية“ يوم السبت أنها قامت بإيقاف تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة ”أوناغاوا“ للطاقة النووية الواقعة في محافظة مياغي بشمال شرق اليابان لإجراء فحص، وذلك بعد رصد آثار لبخار مشع.
وقد تم إيصال المفاعل إلى حالة الإغلاق الآمن (الإغلاق البارد) في حدود الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم السبت. ووفقاً للشركة، لا يوجد أي تأثير على البيئة الخارجية.
وكان أحد العمال قد أكد أثناء جولة تفتيشية في حدود الساعة 5:10 من مساء يوم الجمعة، أن البخار كان يتسرب من حوض مخصص لتجميع مياه الصرف الصحي القادمة من المعدات في قبو مبنى توربينات المفاعل. ولم يتوقف البخار حتى بعد إعادة إحكام إغلاق الصمام المتصل بالحوض.
يُذكر أن مستوى الإشعاع في المياه المتراكمة على الأرضية المحيطة كان يبلغ نحو واحد من الألف من الحد الأدنى الذي يستوجب إبلاغ الحكومة عنه.
وكان المفاعل رقم 2، الذي تم إيقافه سابقاً لإجراء فحص دوري، قد أُعيد تشغيله يوم الاثنين الماضي، واستأنف توليد الطاقة في وقت متأخر من ليلة الخميس، وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في أوائل شهر يونيو/حزيران.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)