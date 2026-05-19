اليابان تدعو للهدوء بعد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية
طوكيو- (جيجي برس)-- دعت الحكومة اليابانية إلى التعامل بهدوء مع تفشي فيروس «هانتا» في الخارج، مشيرةً إلى عدم وجود القوارض الحاملة للفيروس داخل اليابان.
وقالت الحكومة: ”لن يكون هناك تأثير فوري“، وذلك في أعقاب تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي، وهو التفشي الذي أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ومصادر أخرى، فإن فيروس هانتا تحمله بعض الفئران، ويمكن أن يصاب البشر به في حالات غير عادية إذا تعرضوا للعض من الفئران أو استنشقوا غبار فضلاتها.
وقد تم اكتشاف إصابات في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويُقدر إجمالي عدد الإصابات السنوية بنحو 10آلاف إلى 100 ألف إصابة.
لا يوجد علاج لهذا المرض، بل يقتصر الأمر على علاج الأعراض فقط. ومن أجل الوقاية من العدوى، فإن تجنب القوارض والحفاظ على النظافة في الأماكن المحيطة، إلى جانب الحفظ الآمن للأغذية، أمر مهم. كما يُعتبر ارتداء الكمامات فعالاً أيضًا.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)