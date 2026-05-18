اليابان: تهديد بوجود قنبلة يمنع إقامة فعاليات اليوم الأول من مهرجان جامعة طوكيو الشهير

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت اللجنة الطلابية المنظمة لـ ”مهرجان مايو“ في جامعة طوكيو على منصة ”إكس“ (تويتر سابقاً) يوم السبت، عن إلغاء جميع فعاليات المهرجان المدرجة في ذلك اليوم، إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وكان من المقرر إقامة المهرجان يومي السبت والأحد في حرمي ”هونغو“ و”يايوي“ الجامعيين في حي بونكيو بالعاصمة طوكيو.

ووصل بريد إلكتروني إلى المنظمين وجهات أخرى يحذر من زرع قنابل في أنحاء الحرم الجامعي وتفجيرها أثناء المهرجان. وبعد التشاور مع الشرطة، قرر المنظمون أنه من الصعب ضمان سلامة الزوار والمشاركين.

وكان من المقرر عقده يوم السبت محاضرة يلقيها ”سوهي كاميا“، زعيم حزب ”سانسيتو“ المعارض. وقد أثارت هذه المحاضرة موجة معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوى أن كاميا أدلى مراراً وتكراراً بتصريحات تمييزية.

وفي ليلة السبت، أعلن المنظمون أنهم تأكدوا من سلامة الحرم الجامعي، وأنهم سيستأنفون فعاليات المهرجان يوم الأحد مع تطبيق إجراءات أمنية مشددة مثل تفتيش الحقائب.