【فيديو】اليابان: مهرجان سانجا ماتسوري التقليدي يبلغ ذروته في طوكيو وسط حضور حاشد

اليابان في فيديو

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

بلغت فعاليات مهرجان ”سانجا ماتسوري“، وهو المهرجان السنوي لضريح ”أساكوسا“ (حي تايتو، طوكيو) الذي يعلن بداية فصل الصيف في أحياء طوكيو القديمة، ذروتها يوم 17 مايو/أيار. وفي الصباح الباكر، أقيمت طقوس ”مياداشي“، حيث قام أبناء الضريح المحتشدون بحمل ثلاثة محفات مقدسة (ميكوشي) وإخراجها من ساحة الضريح.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)

اليابان ثقافة مهرجان جيجي برس