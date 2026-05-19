شركة أدوية يابانية تحذر من عقار للأمراض النادرة بعد وفاة 20 مريضًا

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة كيسي للأدوية عن وفاة 20 مريضًا بعد تلقيهم دواء تافنيوس، وهو دواء لعلاج التهاب الأوعية الدموية تُسوّقه الشركة في اليابان.

ووفقًا للشركة ومصادر أخرى، يُقدّر أن دواء تافنيوس، الذي طورته شركة كيموسنتريكس، التابعة لشركة أمجن الأمريكية للأدوية، قد تم إعطاؤه لحوالي 8500 مريض حتى نهاية أبريل/ ميسان، منذ طرحه في اليابان في يونيو/ حزيران 2022.

وقد لوحظت اختلالات في وظائف الكبد، والتي تُشير إليها نشرة الدواء كأحد الآثار الجانبية المحتملة، لدى المرضى العشرين. وتُجري شركة كيسي للأدوية تحقيقًا لتحديد العلاقة السببية المحتملة بين الدواء والوفيات.

في ضوء التقارير عن حالات الوفاة، أصدرت وزارة الصحة اليابانية تعليمات للشركة المصنعة، ومقرها مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو، بتحذير المرضى الجدد من استخدام الدواء. وتعتزم الوزارة مطالبة الشركة بإدراج تحذير بشأن خطر الإصابة باضطرابات في وظائف الكبد في النشرة الداخلية للدواء.

كما تعتزم الوزارة سحب ترخيص الدواء أو إجراء تفتيش ميداني للشركة، إذا لزم الأمر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)