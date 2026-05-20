ترامب يشتري أسهماً في الوحدة الأمريكية لشركة كورا سوشي اليابانية

واشنطن - (جيجي برس)-- اشترى الرئيس الأمريكي ترامب أسهمًا في شركة كورا سوشي يو إس إيه، التابعة لسلسلة مطاعم كورا سوشي اليابانية المتخصصة في تقديم السوشي على سيور متحركة، بقيمة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار وفقًا لمصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

وقد كشف مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي عن سجلات معاملاته في سوق الأسهم.

وكان شراء الأسهم من قبل رئيس في منصبه محظورًا بسبب مخاوف تتعلق بتضارب المصالح.

ووجد أن ترامب أجرى نحو 3700 معاملة مالية خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وإلى جانب أسهمه في شركة كورا سوشي يو إس إيه، التي طُرحت للاكتتاب العام في بورصة ناسداك الأمريكية في أغسطس/ آب 2019، اشترى ترامب أسهمًا في شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة مثل إنفيديا، أوراكل، مايكروسوفت، وأمازون.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)