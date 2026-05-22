هل تحمل اليابان أدلة جديدة على الكارثة التي قضت على الديناصورات؟

أخبار اليابان

فوكوي - (جيجي برس)-- اكتشف فريق من الباحثين اليابانيين آثار اصطدام نيزكي في أقصى شمال هوكايدو، يُعتقد أنه مرتبط بالحدث الكارثي الذي تسبب في الانقراض الجماعي للديناصورات في نهاية العصر الطباشيري قبل نحو 66 مليون عام.

ويُعد هذا الاكتشاف أول تأكيد من نوعه في اليابان لوجود آثار مرتبطة بذلك الاصطدام النيزكي، بحسب ما أعلنه فريق بحثي يضم باحثين من جامعة توهوكو وجامعة طوكيو وجامعة فوكوي.

ويُعتقد أن النيزك، الذي تراوح قطره بين 10 و15 كيلومترًا، ارتطم بمنطقة قرب شبه جزيرة يوكاتان الحالية، ما أدى إلى تغيرات مناخية حادة وتبريد عالمي سريع يُنظر إليه كأحد الأسباب الرئيسية لانقراض الديناصورات.

وعُثر على آثار الاصطدام داخل طبقات جيولوجية غنية بعناصر مجموعة البلاتين، وهي عناصر كانت متوافرة بكثرة في الكويكب، ضمن ما يُعرف بحدود العصر الطباشيري-الباليوجيني (K-Pg).

وأمضى البروفيسور تاكاشي تاكاشيما وزملاؤه نحو عشر سنوات في دراسة ”مجموعة نيمورو“، وهي طبقات رسوبية تقع في بلدة أوراهورو في هوكايدو، وكانت تشكل قاع بحر خلال العصر الطباشيري.