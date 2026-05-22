إجازة أمومة لرئيسة بلدية يابانية تثير اهتمامًا واسعًا في البلاد

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شوكو كاواتا، رئيسة بلدية ياواتا في غرب اليابان، يوم الخميس، أنها ستأخذ إجازة أمومة ابتداءً من هذا الصيف.

وبحسب ما أعلنته المدينة، تُعد كاواتا، البالغة من العمر 35 عامًا، أول رئيسة بلدية في اليابان تحصل على إجازة أمومة خلال فترة توليها المنصب، كما أنها حاليًا أصغر رئيسة بلدية في البلاد.

وكانت كاواتا قد تزوجت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن المتوقع أن تضع مولودها في منتصف سبتمبر/ أيلول. وتخطط للحصول على إجازة تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع قبل الولادة، وثمانية أسابيع بعدها.

وقالت كاواتا للصحفيين: ”تفاجأت عندما علمت أن هذه ستكون أول حالة لرئيسة بلدية تحصل على إجازة أمومة بعد توليها المنصب“. وأضافت أنها تعمل حاليًا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان عدم تأثر إدارة المدينة أو تنفيذ وعودها الانتخابية.

وخلال فترة الإجازة، سيتولى نائب رئيس البلدية مهام العمدة بالإنابة، فيما ستتابع كاواتا مستجدات العمل عبر الإنترنت ووسائل أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)