الذكاء الاصطناعي يثير المخاوف في اليابان.. دعوات لتحرك سريع

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، يوم الخميس، عزمها على تعزيز التعاون مع الحكومات المحلية وقطاع الأعمال، بما في ذلك شركات الاتصالات وهيئات البث، للتعامل مع المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل نموذج كلود ميثوس التابع لشركة أنثروبيك الأمريكية الناشئة.

وعقدت الوزارة، في اليوم نفسه، اجتماعًا مع ممثلين عن هذه الجهات لبحث سبل تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن قدرات نموذج ”كلود ميثوس“ المتقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة.

وشمل الحضور ممثلين عن رابطة شركات الاتصالات، ورابطة هيئات البث التجارية اليابانية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، وشركة البريد اليابانية، ورابطة المحافظين الوطنيين.

وقال وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، يوشيماسا هاياشي، خلال الاجتماع: ”إن الحكومات المحلية وشركات الاتصالات وهيئات البث تُعد قطاعات حيوية تدعم حياة المواطنين والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية“، داعيًا المشاركين إلى تكثيف الجهود لمنع انقطاع الخدمات وتسريب المعلومات.

وفيما يتعلق بنموذج الذكاء الاصطناعي ”كلود ميثوس“، كانت الحكومة اليابانية قد أقرت يوم الاثنين حزمة إجراءات تشمل تعزيز حماية 15 قطاعًا رئيسيًا من قطاعات البنية التحتية، من بينها الاتصالات والخدمات الإدارية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)