بيع حبتي شمام بمبلغ قياسي يتجاوز 5 ملايين ين
أخبار الياباناقتصاد
سابورو - (جيجي برس)-- حقق صندوق يحتوي على حبتين من شمام ”يوباري“ رقماً قياسياً بلغت قيمته 5.8 مليون ين، وذلك في أول مزاد لهذا الموسم أقيم يوم الجمعة في مدينة سابورو بمحافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان.
وقد فازت بالمزاد شركة ”فوتامي-سيكا“ (Futami-Seika Co)، وهي شركة لتجارة الجملة للفواكه والخضروات مقرها مدينة كوشيرو في هوكايدو.
وسيعرض الشمام في سوبرماركت ”ساكوراجاوكا“ التابع لشركة ”كييو ستور“ (Keio Store Co.) في مدينة تاما بغرب طوكيو، قبل أن تبدأ فعاليات التذوق الأسبوع المقبل.
وقال هيروكازو أوكوبو، وهو مسؤول تنفيذي في شركة الجملة: ”لدينا أفضل محصول هذا العام، ونريد من الناس في جميع أنحاء اليابان تذوق شمام يوباري والاستمتاع به“.
هذا وقد عُرض ما مجموعه 912 حبة شمام في المزاد العلني الذي أقيم في ذلك اليوم بسوق سابورو المركزي للجملة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)