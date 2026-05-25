【فيديو】زوج من شمام يوباري يُباع بأكثر من 35 ألف دولار في اليابان!

حقق زوج من ثمار الشمام الفاخر من مدينة يوباري بجزيرة هوكايدو رقماً قياسياً جديداً، حيث بيع بمبلغ 5.8 مليون ين (حوالي 36,500 دولار أمريكي) في أول مزاد لهذا العام الذي أُقيم يوم الجمعة.

وتجاوز هذا السعر الرقم القياسي السابق البالغ 5 ملايين ين، الذي سُجل عام 2019.

فازت بشراء الثمار الفاخرة شركة فوتامي سيكا، وهي شركة تجارة جملة للفواكه والخضراوات مقرها مدينة كوشيرو في هوكايدو. وبعد المزاد، بيعت الثمار لاحقًا إلى شركة كيو ستور، التي تعتزم عرض هذين الشمامين الفاخرين في أحد متاجرها الكبرى بوسط طوكيو حتى يوم الأحد المقبل.

يُعد شمام يوباري من أشهر وأغلى أنواع الفواكه في اليابان، ويتميز بقشرته الجميلة المنتظمة وقوامه الناعم وحلاوته الاستثنائية. ويُزرع هذا النوع بعناية فائقة في التربة البركانية الغنية بمنطقة يوباري، ويُطلق عليه أحيانًا لقب ”ملك الفواكه“ في اليابان. ويُقام المزاد السنوي لهذه الثمار كتقليد يرمز إلى بداية موسم الحصاد، ويجذب اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين على حد سواء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)