انتشال مقاتلة من الحرب العالمية الثانية من أعماق البحر جنوب غرب اليابان

كاغوشيما - (جيجي برس)-- تم انتشال طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية تابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية، الشهر الماضي، بعد 81 عامًا من غرقها في البحر قبالة مدينة أكوني جنوب غرب اليابان.

وتعمل منظمة غير ربحية في كاغوشيما، تشرف على مشروع انتشال حطام طائرة شيدن كاي، على إنشاء منشأة لعرض دائم للطائرة التي أُسقطت خلال المراحل الأخيرة من الحرب.

وقال أحد مسؤولي المنظمة: ”نأمل أن تمنح هذه الطائرة الأشخاص الذين عاشوا الحرب، وكذلك الأجيال التي لم تعشها، فرصة للتفكير في السلام انطلاقًا من قناعاتهم الخاصة“.

وقد طُورت طائرة شيدن كاي باعتبارها نسخة متقدمة تخلف المقاتلة الشهيرة إيه إم 6 زيرو في أواخر الحرب، وتميزت بقدرة قتالية عالية ومناورة فائقة، كما زُودت بأربعة مدافع عيار 20 ملم.

ويصف موقع المتحف الوطني للقوات الجوية الأمريكية طائرة شيدن كاي بأنها ”أفضل مقاتلة استخدمتها اليابان بأعداد كبيرة“ خلال الحرب العالمية الثانية، و”خصم خطير في الأشهر الأخيرة من الحرب“.