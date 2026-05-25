النجمة اليابانية تاؤ أوكاموتو تتقاسم جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان

كان - (جيجي برس)-- فازت الممثلة اليابانية تاؤ أوكاموتو والممثلة الفرنسية فيرجيني إيفيرا بجائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لـمهرجان كان السينمائي، يوم السبت، عن دوريهما في فيلم فجأة من إخراج المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي.

وبذلك أصبحت أوكاموتو أول ممثلة يابانية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان. ومن بين الممثلين اليابانيين الذين سبق لهم الفوز في المهرجان، حصل كل من يويا ياغيرا وكوجي ياكوشو على جائزة أفضل ممثل.

وقالت أوكاموتو، البالغة من العمر 41 عامًا، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة كان جنوب فرنسا: ”السبب الوحيد لوجود ممثلة يابانية متوسطة المستوى مثلي هنا اليوم هو ببساطة بفضل مخرجنا المذهل“.

من جانبها، وصفت إيفيرا، البالغة من العمر 49 عامًا، تجربة تصوير الفيلم بأنها ”تجربة لا تُنسى“.

وشهدت فئة المسابقة الرسمية هذا العام ترشيح 22 عملًا سينمائيًا، من بينها فيلم Sheep in the Box للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، وفيلم Nagi Notes للمخرج الياباني كوجي فوكادا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)