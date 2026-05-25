بسبب حرب إيران.. أمريكا تؤخر تسليم صواريخ توماهوك إلى اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أفادت صحيفة فايننشال تايمز، يوم السبت، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أبلغ نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، خلال مكالمة هاتفية جرت مطلع هذا الشهر، بوجود تأخيرات في تسليم صواريخ توماهوك الأمريكية الصنع إلى اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية قد وقّعت عقدًا مع الحكومة الأمريكية لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ توماهوك خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2027.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في نسختها الإلكترونية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن ”واشنطن حذّرت من أن هذه التأخيرات قد تضيف عامين إلى جدول التسليم الحالي“.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي استهلك أعدادًا كبيرة من الصواريخ خلال عملياته العسكرية ضد إيران.

كما لفت إلى تحليل صدر في أبريل/ نيسان عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قدّر أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، أي نحو 30% من مخزونه البالغ قرابة 3100 صاروخ، خلال عملياته في إيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)