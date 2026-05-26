ظهور الدببة يربك الأنشطة المدرسية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تسبب تكرار ظهور الدببة في اليابان بإغلاق مؤقت للمدارس وتقييد الأنشطة الخارجية، في وقت تواجه فيه مجالس التعليم المحلية صعوبة في تحقيق التوازن بين استمرار العملية التعليمية وضمان سلامة الطلاب.

وفي حي سايكي بمدينة هيروشيما غربي البلاد، تلقت الشرطة عدة بلاغات طارئة يومي 13 و14 مايو/ أيار بشأن مشاهدة دببة داخل مناطق سكنية. ووفقًا لمصادر، بينها مجلس التعليم المحلي، أُغلقت 11 مدرسة على الأقل، تشمل مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، في 14 مايو/ أيار.

وقال أحد مسؤولي المجلس: ”لسنا معتادين على التعامل مع الدببة داخل المناطق السكنية. لكن في الوقت نفسه، ليس من الواقعي إغلاق جميع المدارس كلما ورد بلاغ عن مشاهدة دب. مديرو المدارس وغيرهم يشعرون بالحيرة بشأن كيفية التصرف“.

وفي مدينة أوموري شمال شرقي اليابان، أعربت سيكو ياماشيتا، مديرة مدرسة ناغاشيما الابتدائية، عن صدمتها قائلة: ”لم أتوقع ظهور دب في منطقة مأهولة بالسكان كهذه“.

وكان قد تم رصد دب قرب المدرسة، الواقعة بجوار مبنى حكومة محافظة أوموري، في الساعات الأولى من صباح 15 مايو/ أيار. كما أظهرت كاميرا مراقبة عند المدخل الرئيسي للمدرسة دبًا يبلغ طوله نحو 150 سنتيمترًا وهو يسير أمام البوابة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)