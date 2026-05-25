اليابان تستقبل أول ناقلة نفط سعودي عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب على إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دخلت ناقلة النفط الخام إيديميتسو مارو التابعة لشركة إيديميتسو تانكر خليج إيسي صباح الاثنين، لتصبح أول ناقلة نفط تصل إلى اليابان بعد عبورها مضيق هرمز وسط النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وكانت الناقلة، التي تشغلها وحدة تابعة لشركة إيديميتسو كوسان، قد عبرت المضيق الخاضع فعليًا لحصار بحري في أواخر أبريل/ نيسان، من دون دفع رسوم عبور لإيران، وفقًا للشركة ومصادر أخرى.

وتحمل الناقلة نحو 300 ألف كيلولتر من النفط الخام السعودي، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك اليابان المحلي ليوم واحد، وقد رست قبالة مدينة تشيتا في آيتشي. ومن المقرر تفريغ النفط في مجمع آيتشي بالمدينة لتكريره إلى بنزين ومواد خام بتروكيماوية.

ومن بين ناقلات النفط الأخرى المتجهة إلى اليابان، عبرت ناقلة إينيوس إنديفور، المملوكة لشركة تابعة لـإينيوس كورب، مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع وصولها إلى اليابان في وقت لاحق من مايو/ أيار أو مطلع يونيو/ حزيران.

كما أفادت معلومات، يوم الاثنين، بأن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة ميتسوي أو إس كي لاينز عبرت المضيق أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)