أكثر من 25 مصابًا بعد رش مادة مجهولة داخل مجمع تجاري فاخر في طوكيو

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو بأن 26 شخصًا اشتكوا من آلام في الحلق وأعراض أخرى بعد انتشار رائحة نفاذة داخل مجمع ”غينزا سيكس“ بحي تشوؤ، يوم الاثنين.

ونُقل 25 شخصًا إلى المستشفى، فيما أكدت السلطات أن جميعهم كانوا في وعيهم.

وحوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تلقت الشرطة بلاغًا طارئًا يفيد بانتشار رائحة قوية وحدوث حالات سعال قرب جهاز صراف آلي داخل فرع بنك يقع في الطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت مصادر التحقيق أن رجلًا رشّ مادة يُعتقد أنها رذاذ مسيل للدموع يحتوي على مادة الكابسيسين، وهي المركب المسؤول عن الطعم الحار في الفلفل، قبل أن يفرّ سيرًا على الأقدام.

كما تحقق الشرطة في معلومات عن وقوع مشادة بين أجانب في موقع الحادث داخل منطقة التسوق المزدحمة، حيث هرعت سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة إلى المكان.





