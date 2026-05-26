لأول مرة منذ سنوات.. اليابان خلف ألمانيا والصين في صافي الأصول الخارجية

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن اليابان سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في صافي الأصول الخارجية للعام السابع على التوالي بنهاية عام 2025، لكنها تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث عالميًا.

وبلغ صافي الأصول الخارجية لليابان، وهو قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها الحكومة والشركات والأفراد اليابانيون بعد خصم الديون الخارجية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية داخل اليابان، نحو 561,750.4 مليار ين، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام السابق.

وكانت اليابان قد حافظت على المركز الأول عالميًا في صافي الأصول الخارجية حتى نهاية عام 2023، قبل أن تتجاوزها ألمانيا بنهاية عام 2024، ثم الصين في العام التالي.

واستنادًا إلى أسعار الصرف التي نشرها صندوق النقد الدولي، بلغ صافي الأصول الخارجية لألمانيا بنهاية عام 2025 نحو 675,537.4 مليار ين، فيما سجلت الصين 636,339.1 مليار ين.

ويُعتقد أن الفوائض التجارية التي تحققها ألمانيا والصين أسهمت في نمو صافي أصولهما الخارجية بوتيرة أسرع مقارنة باليابان، التي تواجه عجزًا تجاريًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)