وزير الدفاع الياباني كويزومي ينفي وجود تأخير في تسليم الصواريخ الأمريكية

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الثلاثاء، أن اليابان تعتزم شراء صواريخ توماهوك الأمريكية الصنع بين عامي 2025 و2027 وفق الجدول الزمني المقرر، نافيًا تقارير تحدثت عن احتمال تأخر عمليات التسليم.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت يوم السبت أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث حذّر كويزومي، خلال اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من هذا الشهر، من تأخيرات كبيرة في تسليم الصواريخ.

وقال كويزومي خلال مؤتمر صحفي: ”لم تُجرَ أي محادثات من هذا القبيل“.

وفي الوقت نفسه، أقرّ الوزير الياباني بأن تسليم المعدات الدفاعية قد يشهد أحيانًا بعض التأخير، لكنه شدد على أن اليابان ”ستواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان تنفيذ عمليات الشراء بالشكل الأمثل“.





النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)