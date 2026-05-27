غياب القواعد الرقمية يثير القلق في الشركات اليابانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة تيكوكو داتابانك أن نحو 70% من الشركات في اليابان لا تضع قواعد داخلية لمنشورات موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس اعتماد معظم الشركات على التقدير الشخصي للموظفين رغم المخاوف المتعلقة بتسريب المعلومات والنزاعات الإلكترونية.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 68.8% من الشركات المشمولة لا تمتلك أي قواعد خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هذه الشركات، قالت 36.8% إنها تدرس وضع قواعد مستقبلًا، بينما أوضحت 32% أنها لا تخطط لاعتماد أي لوائح داخلية بهذا الشأن.

في المقابل، بلغت نسبة الشركات التي لديها قواعد واضحة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي 23.2%. وارتفعت هذه النسبة إلى 50.5% بين الشركات الكبرى، في حين لم تتجاوز 9.8% بين الشركات الصغيرة.

وقالت إحدى شركات قطاع النشر والطباعة المشاركة في الاستطلاع إنها تدرس وضع قواعد رسمية، معتبرة أن تقديم الإرشادات العامة للموظفين لم يعد كافيًا.

كما أشارت شركة تعمل في مجال تصنيع الآلات إلى أن من الصعب تحديد الحدود الفاصلة بين ما ينبغي تقييده وما يجب تركه لحرية الأفراد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)