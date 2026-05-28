اليابان تُطلق نظام إنذار جوي مُحسّن لتعزيز الاستجابة للطوارئ

طوكيو - (جيجي برس)-- ستُفعّل اليابان يوم الخميس نظام إنذار جوي مُحسّنًا، استعدادًا لموسم الأمطار والأعاصير.

وستطلق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية النظام الجديد، الذي يتضمن خمسة مستويات للتحذير من الفيضانات والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والعواصف.

وسيُصدر ”الإنذار الطارئ“ عند وقوع كارثة طبيعية خطيرة، ما سيدفع البلديات إلى إعلان حالة الطوارئ من المستوى الخامس، مع دعوة السكان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أنفسهم.

كما سيُصدر ”إنذار الخطر“، وهو تصنيف جديد، في حالات الطوارئ من المستوى الرابع، ما سيدفع البلديات إلى توجيه السكان نحو الإخلاء.

أما ”الإنذار العادي“ فسيصدر في حالات الطوارئ من المستوى الثالث، حيث تُوجَّه أوامر الإخلاء بشكل أساسي إلى كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)