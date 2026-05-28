اليابان تدرس فرض عقوبات جنائية على تزوير بيانات المحطات النووية

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية يوم الأربعاء النظر في تعديل قانون يهدف إلى تجريم أي تزوير في وثائق طلبات فحص سلامة المفاعلات النووية.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب قيام شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بتزوير بيانات تتعلق بمخاطر الزلازل الخاصة بمحطة هاماوكا للطاقة النووية في محافظة شيزوكا وسط اليابان.

ومن المتوقع أن تضيف الهيئة بندًا إلى قانون تنظيم المفاعلات النووية ينص على فرض عقوبات جنائية على تقديم بيانات كاذبة ضمن طلبات فحص السلامة.

وكانت الهيئة قد علمت بالمشكلة من خلال بلاغ خارجي في فبراير من العام الماضي، فيما أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية عن المخالفة في يناير من هذا العام.

ويُشتبه في أن الشركة قللت من تقدير شدة الاهتزازات الأرضية المحتملة التي قد تتعرض لها محطة هاماوكا، عبر استخدام طريقة مختلفة عن تلك التي سبق أن شرحتها للهيئة التنظيمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)