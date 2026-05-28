شركات كبرى في اليابان توافق على رفع الأجور بأكثر من 5%

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت شركات يابانية كبرى على رفع الأجور الشهرية بنسبة 5.46%، بما يعادل 19,964 ينًا يابانيًا في المتوسط المرجّح، خلال مفاوضات ”شونتو“ الربيعية بين العمال والإدارة لهذا العام، وفقًا لأول إحصاء أصدرته كيدانرين يوم الأربعاء.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تأثير التضخم ونقص اليد العاملة في اليابان.

وتُعد هذه الزيادة، من حيث القيمة، الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة عام 1976. وكانت الزيادات المتوقعة خلال مفاوضات ”شونتو“ لعامي 2024 و2025 قد بلغت 19,480 ينًا و19,342 ينًا على التوالي.

وفي المقابل، تجاوزت نسبة الزيادة مستوى 5% للعام الثالث على التوالي، بعدما سجلت 5.58% في عام 2024 و5.38% في عام 2025.

وقال مسؤول في اتحاد كيدانرين: ”إن الزخم القوي لزيادة الأجور يسير بخطى ثابتة نحو الترسخ“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)