اليابان تبحث توسيع الدعم المالي والخدمات للأسر التي لديها أطفال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طُرحت خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء لمجموعة من المشرعين اليابانيين من الحزبين خطة لتقديم مزايا إضافية للأسر التي لديها أطفال، وذلك ضمن نظام مقترح لـ”الائتمان الضريبي القابل للاسترداد“.

وخلال اجتماع على مستوى العمل لـالمجلس الوطني للضمان الاجتماعي، قدّم إيتسونوري أونوديرا، رئيس قسم الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مسودة خطة تدعو إلى تقديم مزايا مالية، من دون تخفيضات ضريبية، للعاملين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وتهدف الخطة إلى زيادة صافي دخل هؤلاء العاملين، الذين يتحملون أعباء مرتفعة من أقساط التأمين الاجتماعي، من خلال تعديل قيمة المزايا بحسب مستوى الدخل.

وسينصب التركيز في المرحلة المقبلة على إمكانية توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن قيمة المزايا الأساسية وغيرها من التفاصيل، تمهيدًا لإعداد تقرير مرحلي قبل فصل الصيف.

وقال أونوديرا للصحفيين عقب الاجتماع: ”أريد من جميع الأطراف تعميق المناقشات“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)