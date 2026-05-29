إجراءات جديدة في اليابان للحد من تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات
أخبار اليابانسياسة
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت الأحزاب الحاكمة والمعارضة اليابانية يوم الأربعاء على إلزامية وضع لافتة ”تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي“ على مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحملات الانتخابية التي تُصنع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الحملات الانتخابية.
وسيطبق هذا الالتزام على مقاطع الفيديو والصور التي قد يُلتبس بينها وبين تلك التي تم التقاطها بالفعل في الواقع، بينما تم استبعاد المواد التي يمكن التعرف عليها بوضوح على أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الأحزاب إلى تقديم مشروع قانون يحدد هذا الالتزام إلى البرلمان خلال دورته الحالية، والمقرر أن تنتهي في يوليو، ليدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بدءاً من الانتخابات المحلية الموحدة في الربيع المقبل.
وسيضيف مشروع القانون حكماً إلى قانون انتخاب المناصب العامة لحظر مستخدمي الإنترنت من الإضرار بنزاهة الانتخابات عن طريق نشر معلومات كاذبة عن المرشحين، في حين لم يتم بعد تحديد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على المخالفين.
كما اتفقت الأحزاب على إلزام مشغلي المنصات الكبيرة باتخاذ تدابير لمنع انتشار المعلومات الكاذبة والكشف عن جهودهم سنوياً، كما يدرسون أيضاً اتخاذ تدابير ضد التدخل في الحملات الانتخابية من قِبل الأصوات الصاخبة.
الذكاء الاصطناعي الانتخابات العامة جيجي برس الحكومة اليابانية