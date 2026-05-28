اليابان تتحرك لدعم المستشفيات المتخصصة في زراعة الأعضاء

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان البدء بتقديم مساعدات مالية تُقدّر بنحو 470 مليون ين خلال السنة المالية الحالية للمؤسسات الطبية التي تُجري أعدادًا كبيرة من عمليات زراعة الأعضاء من مرضى الموت الدماغي.

ويهدف برنامج الدعم، الذي أقرّته لجنة خبراء تابعة للوزارة يوم الأربعاء، إلى الحد من إلغاء عمليات زراعة الأعضاء بسبب نقص الكوادر الطبية، في ظل تزايد أعداد المتبرعين بالأعضاء في اليابان.

كما ستتلقى المؤسسات المشمولة بالدعم مساعدات لتطوير أنظمة تسمح لأطباء الباطنة بتولي مهام الرعاية بعد الجراحة المتعلقة بزراعة الأعضاء، بهدف تخفيف العبء عن الجرّاحين.

ومن المتوقع اختيار أكثر من 10 مؤسسات طبية للمشاركة في البرنامج عبر دعوة مفتوحة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وتُلغى بعض عمليات زراعة الأعضاء بسبب نقص الطواقم الطبية أو لأسباب أخرى، فيما يتركز العبء بشكل خاص على المستشفيات القادرة على إجراء عمليات زراعة متعددة للأعضاء، وهو ما دفع لجنة الخبراء إلى بحث سبل دعم هذه المؤسسات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)