الخطوط الجوية اليابانية تحظر على المضيفات تناول الكحول قبل رحلات العودة

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الخطوط الجوية اليابانية JAL حظر تناول مضيفات الطيران للمشروبات الكحولية خلال فترة إقامتهن قبل رحلات العودة، وذلك عقب فضيحة جديدة تتعلق بالكحول تورط فيها أحد أفراد طاقم الشركة.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أن رحلة كانت مقررة صباح السبت من هيروشيما إلى طوكيو تأخرت نحو 40 دقيقة، ما أثر على 186 راكبًا، بعدما تبين أن إحدى المضيفات تناولت كمية من الكحول تجاوزت الحد المسموح به وفق قواعد الشركة المستندة إلى قانون الطيران الياباني.

وذكرت الشركة أن المضيفة تناولت الكحول مع زميلة لها داخل ردهة أحد الفنادق، في مخالفة للوائح التي تمنع تناول المشروبات الكحولية خلال 12 ساعة قبل بدء العمل.

وفي صباح يوم الرحلة، أظهر الفحص الذاتي للكحول نتيجة إيجابية، إلا أن المضيفة لم تبلغ عنها، قبل أن يتم اكتشاف الأمر خلال فحص أُجري في المطار. كما أفادت زميلتها بأنها لم تتمكن من الصعود إلى الطائرة بسبب شعورها بتوعك.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المرتبطة بالكحول داخل الشركة. ففي أغسطس/ آب 2025، تناول قائد رحلة دولية كمية كبيرة من الكحول قبل رحلة عودته، ما دفع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إلى توجيه تحذير شديد اللهجة للشركة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)