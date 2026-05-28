أب يواجه اتهامات بقتل ابنه والتخلص من جثته في كيوتو

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- وجهت النيابة العامة في محافظة كيوتو، يوم الخميس، اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بقتل ابنه بالتبني البالغ من العمر 11 عامًا والتخلص من جثته في منطقة جبلية.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُشتبه في أن يوكي أداتشي أقدم على خنق ابنه داخل حمام عام بمدينة نانتان صباح 23 مارس/آذار.

ويُعتقد أن المتهم نقل الجثة عدة مرات باستخدام سيارة، قبل العثور عليها في 13 أبريل/نيسان.

وأفادت مصادر تحقيقية بأن الأب بالتبني أخبر المحققين أنه اندفع غاضبًا للإمساك برقبة الصبي بعدما قال له إنه ليس والده الحقيقي.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أداتشي في 16 أبريل/نيسان للاشتباه في تخلصه من الجثة، قبل أن يُعاد اعتقاله في 6 مايو/أيار بتهمة القتل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)