لوسون يفتتح سوبر ماركت صغير في طوكيو
طوكيو - (جيجي برس)-- افتتحت شركة ”لوسون“ (Lawson Inc.) يوم الخميس متجراً صغيراً (سوبر ماركت) يقدم المنتجات الطازجة وسلعاً أخرى بأسعار مناسبة في مدينة كودايرا بطوكيو، وهو أول منفذ من هذا النوع تديره سلسلة المتاجر المريحة اليابانية الكبرى.
ويهدف السوبر ماركت، الذي يحمل اسم ”إل مينيمارت“ (L Minimart)، إلى جذب المستهلكين المهتمين بالميزانية في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.
وتخطط لوسون لافتتاح متجرين إضافيين من طراز ”إل مينيمارت“ في شهر يونيو/ حزيران المقبل؛ أحدهما في حي إيتاباشي بطوكيو، والآخر في مدينة هيراتسوكا بمحافظة كاناغاوا المجاورة لطوكيو. وستدرس الشركة افتتاح المزيد من المتاجر بناءً على أداء المبيعات والاحتياجات المحلية.
وسيتم إطلاق ”إل مينيمارت“ من خلال تجديد بعض منافذ ”لوسون ستور 100“ (Lawson Store 100)، وهي المتاجر منخفضة الأسعار التابعة للشركة. ومن المتوقع أن يضم السوبر ماركت، الذي يفتح أبوابه مبدئياً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، مساحة بيع أكبر من ”لوسون ستور 100“ المعتاد لبيع الخضار واللحوم والبيض ومنتجات ”الناتو“ (فول الصويا المخمر).
يُذكر أن المنافسة بين المتاجر الصغيرة (السوبر ماركت الصغيرة) تشهد تكثيفاً متزايداً في منطقة طوكيو الكبرى.