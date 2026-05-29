ثلاثة من أكبر البنوك اليابانية ستستفيد من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من أوبن إي آي
طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تحصل البنوك اليابانية الكبرى الثلاثة على إمكانية الوصول إلى نموذج ذكاء اصطناعي جديد من شركة ”أوبن إي آي“ الأمريكية، المطورة لروبوت الدردشة التوليدي ”تشات جي بي تي“.
وتخطط كل من ”بنك إم يو إف جي“، و”مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية“، و”بنك ميزوهو“ لاستخدام النموذج الجديد لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات السيبرانية وحماية أنظمتها المصرفية.
ويُعتقد أن نموذج ”أوبن إي آي“ الجديد يمتلك قدرات مشابهة لنموذج ”كلود ميثوس“ الذي تطوره شركة ”أنثروبيك“ الأمريكية الناشئة، والمعروف بقدرته العالية على اكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة. كما تسعى البنوك الثلاثة إلى استخدام نموذج ”ميثوس“ أيضًا للاستفادة من التقنيتين معًا في دعم الأمن السيبراني.
وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات متزايدة من وكالة الخدمات المالية اليابانية وبنك اليابان للمؤسسات المالية إلى تعزيز تدابير الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استغلال النماذج المتقدمة في تنفيذ هجمات إلكترونية معقدة.