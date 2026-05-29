【فيديو】انطلاق معرض ”تكنولوجيا الإنسان والسيارة“ في يوكوهاما

افتتحت يوم 27 (من الشهر الجاري) في مجمع ”بارسيفيكو يوكوهاما“ بمدينة يوكوهاما فعاليات معرض ”تكنولوجيا الإنسان والسيارة“، وهو أحد أكبر معارض تكنولوجيا السيارات في اليابان، وتنظمه جمعية مهندسي السيارات اليابانية (JSAE). وتعد هذه الدورة الـ33 للمعرض الفعلي (الحضوري)، حيث تشارك فيه 612 شركة من مصنعي السيارات وموردي قطع الغيار، ويتم خلاله استعراض العديد من التقنيات المتقدمة والمنتجات الجديدة، بما في ذلك 23 ابتكاراً يُكشف عنه لأول مرة في العالم.

ويحمل المعرض هذه المرة شعار ”مستقبل السيارات والتنقل المبني على الاندماج مع التقنيات الجديدة“. وإلى جانب قيام شركتي ”مازدا“ و”هوندا“ بعرض طرازات جديدة من سياراتهما التي أعلنتا عنها مؤخراً، استعرضت شركة ”بيرسول كروس تكنولوجيا“ (Persol Cross Technology) – وهي شركة تقنية تابعة لمجموعة بيرسول – جراراً كهربائياً تجري عليه اختبارات عملية. هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 29، وتتوقع جمعية (JSAE) أن يستقطب المعرض نحو 80 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة.