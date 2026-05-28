【فيديو】مشهد ساحر.. ظهورالغابات المغمورة بالمياه في بحيرة سد بمحافظة أكيتا اليابانية

تظهر ”الغابات المغمورة بالمياه“ في بحيرة سد ”شوسينكو“ بمدينة سيمبوكو في محافظة أكيتا. ومع تدفق مياه الثلوج الذائبة وارتفاع منسوب المياه، يمتد مشهد ساحر وخيالي وكأن الأشجار تنبت من سطح البحيرة. ويُتوقع أن يستمر هذا المشهد حتى منتصف يونيو/ حزيران. ومنذ عام 2027، سينخفض منسوب المياه بسبب أعمال البناء في محطة توليد الكهرباء الواقعة في مجرى السد، وبالتالي يُتوقع أن تكون المرة القادمة التي تظهر فيها الغابات المغمورة في ربيع عام 2032، بعد الانتهاء من أعمال البناء.