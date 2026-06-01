البرلمان الياباني يقر قانونًا جديدًا لتعزيز إعادة تدوير الألواح الشمسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني مشروع قانون يُلزم مشغّلي محطات الطاقة الشمسية بوضع خطط للتخلص من الألواح الشمسية المستعملة وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى مواجهة الزيادة المتوقعة في النفايات الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة.

وصادق مجلس الشيوخ الياباني، على مشروع القانون يوم 29 مايو/ أيار بأغلبية الأصوات، بعد أن كان مجلس النواب الياباني قد أقرّه في وقت سابق من الشهر نفسه.

وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الألواح الشمسية الخارجة من الخدمة إلى نحو 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6 أضعاف الكمية الحالية، الأمر الذي دفع إلى سنّ التشريع لتشجيع إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المخصصة للطمر أو التخلص النهائي.

وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مشغّلي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة تقديم خطط تفصيلية تتضمن كميات الألواح المتوقع التخلص منها، إضافة إلى مواعيد وطرق المعالجة وإعادة التدوير.

كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إصدار توجيهات أو أوامر للمشغّلين الذين تُعتبر خططهم غير كافية، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالأوامر الصادرة عنها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اليابان إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع استخدام الطاقة الشمسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)