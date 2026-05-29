اليابان ترفض انتقادات روسيا بشأن إعادة التسلح في الأمم المتحدة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- رفضت اليابان انتقادات روسية لتعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك خلال جلسة لاستئناف أعمال الأمم المتحدة عُقدت في نيويورك يوم 28 مايو/ أيار.

ووصف سفير اليابان لدى الأمم المتحدة، كازويوكي يامازاكي، تصريحات المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بشأن ما سماه ”إعادة تسليح اليابان“ بأنها ”سخيفة“، مؤكداً أن اليابان ”حافظت باستمرار على سياسة دفاعية بحتة بموجب دستورها“.

وجاء رد يامازاكي عقب كلمة ألقاها نيبينزيا خلال جلسة ترأستها الصين يوم الثلاثاء لمناقشة ميثاق الأمم المتحدة، حيث اعتبر المسؤول الروسي أن تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية يُقوّض النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة.

كما وصف السفير الياباني الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه ”انتهاك صارخ“ لميثاق الأمم المتحدة.

وفي المقابل، لم يرد يامازاكي على تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي دعا خلال الجلسة نفسها إلى معارضة ما وصفه بتمجيد تاريخ العدوان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)