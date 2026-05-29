اليابان تخسر ملايين السكان وسط استمرار انخفاض المواليد وشيخوخة المجتمع

وعلى مستوى المحافظات، شهدت 45 محافظة، باستثناء طوكيو وأوكيناوا، انخفاضًا في عدد السكان. كما شهدت محافظتا سايتاما وتشيبا تراجعًا سكانيًا لأول مرة منذ بدء التعداد، بينما سجلت محافظتا كاناغاوا وآيتشي انخفاضًا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبينما يستمر تركز السكان في طوكيو، أظهرت النتائج بوضوح أن ظاهرة تراجع عدد السكان امتدت أيضًا إلى المناطق الحضرية.

وجاءت طوكيو في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بـ14,246,219 نسمة، تلتها كاناغاوا بـ9,193,657 نسمة، ثم أوساكا بـ8,764,578 نسمة. وشكلت المحافظات الثماني الأكثر سكانًا أكثر من نصف إجمالي سكان اليابان، فيما كانت توتوري الأقل عددًا بـ523,732 نسمة.

وسجلت طوكيو معدل نمو سكاني بلغ 1.4%، وأوكيناوا 0.1%، إلا أن كلا المعدلين كانا أقل مقارنة بالتعداد السابق. في المقابل، سجلت محافظة أكيتا أعلى معدل انخفاض سكاني بنسبة 8.1%، بينما شهدت 39 محافظة تسارعًا في وتيرة تراجع عدد السكان.

وعلى مستوى البلديات، سجلت 1,558 بلدية، أي ما يعادل 90.6% من إجمالي البلديات في اليابان، انخفاضًا في عدد السكان. كما ارتفعت نسبة البلديات التي انخفض عدد سكانها بنسبة 10% أو أكثر إلى 27.7%، مقارنة بـ14.3% في التعداد السابق.

وبلغ عدد الذكور 59,778,826 نسمة، مقابل 63,270,698 نسمة من الإناث. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تراجعت اليابان إلى المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، بعدما كانت في المرتبة الحادية عشرة في التعداد السابق.

وفي ظل تزايد عدد الأسر المكونة من شخص واحد، ارتفع عدد الأسر بنسبة 2.3% ليصل إلى 57,124,507 أسرة، بينما انخفض متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة إلى 2.15 شخص، وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق.