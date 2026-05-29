اليابان تخسر ملايين السكان وسط استمرار انخفاض المواليد وشيخوخة المجتمع
أخبار الياباناقتصاد
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تعداد سكاني وطني أُجري العام الماضي، يوم الجمعة، انخفاضًا قياسيًا في إجمالي عدد سكان اليابان، بمن فيهم المقيمون الأجانب، بلغ 3,096,575 نسمة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغ عدد سكان اليابان 123,049,524 نسمة حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفقًا لتقرير أولي صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. ويُعدّ هذا الانخفاض الثالث على التوالي في التعداد السكاني الذي يُجرى كل خمس سنوات، منذ أن سجّل تعداد عام 2015 أول تراجع في عدد السكان منذ بدء الإحصاءات عام 1920.
كما تسارع معدل انخفاض عدد السكان من 0.7% في تعداد عام 2020 إلى 2.5% في تعداد عام 2025.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)
المجتمع المسن انخفاض عدد السكان المجتمع الياباني جيجي برس انخفاض عدد المواليد شيخوخة المجتمع