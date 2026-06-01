ميتسوبيشي تعيد إحياء باجيرو.. هل يعود ملك المغامرات؟

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية، يوم الجمعة، عودة سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة ”باجيرو“ بعد غياب دام سبع سنوات عن السوق المحلية.

وستطرح الشركة الطراز الجديد من باجيرو خلال السنة المالية 2026، على أن يتم الكشف الرسمي عنه في الخريف المقبل.

وكشفت ميتسوبيشي في الوقت نفسه عن رؤيتها المتوسطة وطويلة الأجل حتى ثلاثينيات القرن الحالي، وأكدت خططها لتوسيع التعاون الاستراتيجي مع شركة نيسان موتور.

أُطلقت سيارة ميتسوبيشي باجيرو لأول مرة عام 1982، وتُعد واحدة من أيقونات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في العالم، حيث تجاوزت مبيعاتها الإجمالية 3.25 مليون وحدة محليًا وعالميًا. وكان إنتاجها للسوق اليابانية قد توقف عام 2019، وللأسواق الخارجية عام 2021.

ويأتي إحياء الطراز الجديد استجابة للطلب المتزايد من عشاق باجيرو، الذين ظلوا يطالبون بعودتها لسنوات. ومن المتوقع أن يشكل الطراز الجديد نموذجًا رائدًا يعزز من مكانة العلامة التجارية، خاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات القدرات العالية على الطرق الوعرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)