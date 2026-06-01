【فيديو】سكك حديد شرق اليابان تكشف حافلة ذاتية القيادة من المستوى الرابع

كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان عن حافلة ذاتية القيادة من المستوى الرابع، تُعد من بين أكثر الحافلات تطورًا في اليابان من حيث قدرات القيادة الذاتية.

وأعلنت الشركة عن الحافلة خلال عرض إعلامي أُقيم يوم الخميس، حيث من المقرر تشغيلها على جزء من مسار خط كيسينوما في محافظة ميياغي، والذي حُوّل إلى ممر خاص للحافلات بعد تدمير خط السكك الحديدية جراء زلزال وتسونامي شرق اليابان الكبير عام 2011. والهدف هو تشغيل الحافلات على الطرق العامة بحلول السنة المالية 2028.

وبحسب الشركة، تبلغ السرعة القصوى للحافلة نحو 60 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها أسرع حافلة ذاتية القيادة من المستوى الرابع في اليابان. ويعني المستوى الرابع أن المركبة قادرة على تنفيذ جميع مهام القيادة بشكل مستقل ضمن ظروف ومسارات محددة دون الحاجة إلى تدخل بشري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)