اليابان والولايات المتحدة تؤكدان تعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة التحديات الإقليمية

سنغافورة - (جيجي برس)-- اتفقت اليابان والولايات المتحدة على تعزيز تعاونهما الدفاعي في مواجهة تنامي الضغوط العسكرية الصينية، وذلك خلال اجتماع جمع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث في سنغافورة يوم 30 مايو/ أيار.

وأكد الجانبان تسريع التعاون في تطوير وإنتاج المعدات الدفاعية بشكل مشترك، بما في ذلك صواريخ الاعتراض SM-3 Block IIA، إلى جانب تعزيز قدرات الردع والاستجابة في جزر نانسي الواقعة جنوب غرب اليابان.

وعقب الاجتماع، شدد كويزومي على متانة الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، قائلاً إنه يشعر بأن التزام الولايات المتحدة تجاه شرق آسيا ”راسخ لا يتزعزع“، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال تراجع الانخراط الأمريكي في المنطقة.

كما أكد الوزير الياباني أن التعاون في مجالي الصناعات والتقنيات الدفاعية أصبح من أهم القضايا المطروحة ضمن التحالف الياباني الأمريكي، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الصواريخ والأنظمة الدفاعية.

من جانبه، رحّب هيغسيث بالتعديلات التي أدخلتها اليابان في أبريل/ نيسان على المبادئ التوجيهية الخاصة بنقل المعدات الدفاعية، والتي وسّعت فعليًا نطاق تصدير المنتجات الدفاعية اليابانية إلى الخارج. واعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الردع الإقليمي ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزبة، جيجي برس)