سوفت بنك تعزز طموحاتها العالمية ببناء مركز بيانات هائل للذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم مجموعة سوفت بنك إنشاء مركز ضخم للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في فرنسا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاوات، باستثمارات قد تبلغ 75 مليار يورو، في واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا.

ووفقًا للخطة المعلنة، ستستثمر الشركة اليابانية في المرحلة الأولى نحو 45 مليار يورو لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 3.1 جيجاوات في منطقة هوت دو فرانس شمال البلاد بحلول عام 2031.

كما تخطط سوفت بنك لتوسيع المشروع عبر إنشاء مراكز بيانات إضافية في مناطق فرنسية أخرى، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ولتسريع تنفيذ المشروع، ستتعاون الشركة مع شنايدر إلكتريك، إحدى أكبر الشركات الفرنسية المتخصصة في المعدات الكهربائية وإدارة الطاقة. وبموجب الاتفاق، سيتم تصنيع رفوف الخوادم والمعدات الكهربائية المستخدمة في مراكز البيانات بمدينة دونكيرك شمال فرنسا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)