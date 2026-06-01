الذكاء الاصطناعي يدخل معركة اليابان للحد من خطر الدببة

غيفو - (جيجي برس)-- بدأت اليابان اختبار نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلة تزايد ظهور الدببة في المناطق السكنية، في محاولة للحد من الحوادث المتكررة بين البشر والحيوانات البرية.

وطوّرت النظام شركة Hyke Inc، ومقرها مدينة أساهايكاوا، والمتخصصة في تقنيات المراقبة عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويحمل النظام اسم AIBeS.

ويعتمد النظام على أجهزة استشعار حرارية وغيرها من وسائل الرصد لاكتشاف الحيوانات. وعند رصد جسم متحرك، تُفعّل الكاميرا تلقائيًا، ثم يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور لتحديد نوع الحيوان. وإذا تبيّن أن الحيوان دب، يقوم النظام تلقائيًا برش رذاذ طارد للدببة متوفر تجاريًا بهدف إبعاده عن المنطقة.

وتُجرى التجارب حاليًا في مدينة هيدا، حيث يمكن للنظام العمل على مدار الساعة، بما في ذلك في المناطق الجبلية والنائية التي يصعب مراقبتها بشكل مستمر بواسطة البشر.

وكانت وسائل الردع التقليدية تعتمد غالبًا على الأصوات المرتفعة أو الأضواء الوامضة لإخافة الدببة، إلا أن بعض الحيوانات أصبحت معتادة على هذه الأساليب مع مرور الوقت. ولذلك اتجه المطورون إلى استخدام رذاذ طارد للدببة باعتباره وسيلة أكثر فاعلية في منع اقترابها من المناطق المأهولة.

ويأتي تطوير هذا النظام في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد مشاهدات الدببة وحوادث الهجوم على البشر، خصوصًا في المناطق الريفية وشبه الحضرية، ما دفع السلطات المحلية إلى البحث عن حلول تقنية جديدة لتعزيز السلامة العامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)