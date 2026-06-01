موسم البحث عن الوظائف ينطلق مبكرًا لخريجي الجامعات في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت في اليابان رسميًا، يوم 1 يونيو/ حزيران، أنشطة التوظيف الخاصة بطلاب الجامعات المتوقع تخرجهم في ربيع العام المقبل، بما في ذلك إجراء المقابلات الوظيفية، رغم أن معظم الباحثين عن عمل كانوا قد حصلوا بالفعل على عروض توظيف غير رسمية قبل هذا الموعد.

وبدأت إيتوشو، إحدى أبرز الشركات اليابانية التي تحظى بإقبال كبير من الخريجين الجدد، إجراء مقابلات التوظيف عبر الإنترنت، في حين شرعت شركة دايتشي للتأمين على الحياة في إجراء المقابلات حضوريًا. وتستعد الشركة لتطبيق نظام جديد اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل يلغي نقل الموظفين إلى مواقع عمل أخرى دون موافقتهم.

وتفرض الحكومة اليابانية سنويًا ما يُعرف بـ”حظر التوظيف المبكر“ للخريجين الجدد حتى 31 مايو/ أيار، أي قبل نحو تسعة أشهر من موعد التخرج، بهدف إتاحة الوقت للطلاب للتركيز على دراستهم. إلا أن هذا الحظر غير ملزم قانونيًا، ما يدفع العديد من الشركات إلى بدء عمليات التوظيف مبكرًا في ظل المنافسة الشديدة على استقطاب الكفاءات.

وأظهر استطلاع أجرته كاريير-تاسو، وهي شركة متخصصة في خدمات التوظيف، أن 76% من الطلاب المتوقع تخرجهم في ربيع العام المقبل كانوا قد حصلوا على عروض عمل غير رسمية بحلول الأول من مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)