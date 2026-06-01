اليابان.. بدء جولة جديدة من تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) يوم الاثنين الجولة الثانية من تصريف المياه المعالجة خلال السنة المالية 2026 من محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء زلزال وتسونامي عام 2011.

وستقوم الشركة بتصريف نحو 7800 طن من المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين، عبر نفق تحت البحر يمتد إلى نقطة تبعد نحو كيلومتر واحد عن ساحل محافظة فوكوشيما. ومن المقرر أن تستمر العملية حتى 19 يونيو/ حزيران بعد تخفيف المياه بكميات كبيرة من مياه البحر.

وكانت المحطة قد بدأت عمليات التصريف في أغسطس/ آب 2023، وتُعد هذه الجولة العشرين منذ بدء البرنامج. وتخطط الشركة لتصريف ما مجموعه 62,400 طن من المياه المعالجة خلال السنة المالية الحالية، موزعة على ثماني دفعات.

ووفقًا لبيانات المراقبة التي تنشرها شركة تيبكو والحكومة اليابانية، فإن مستويات التريتيوم التي تم رصدها في مياه البحر والمنتجات السمكية قرب المحطة ظلت أقل بكثير من الحدود المسموح بها وفق معايير السلامة الوطنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)