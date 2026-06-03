بدء إزالة حطام الوقود النووي من محطة فوكوشيما النووية

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) إزالة الوقود النووي من حوض الوقود المستهلك للمفاعل رقم 2 في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، في خطوة تُعد من أبرز مراحل مشروع إيقاف تشغيل المحطة المتضررة جراء كارثة زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011.

وتسعى الشركة إلى استكمال إخراج جميع حزم الوقود من المفاعل رقم 2 بحلول السنة المالية 2028، ضمن خطة طويلة الأمد لتفكيك المفاعلات المتضررة.

ويضم حوض الوقود المستهلك حاليًا 587 حزمة وقود مستهلك عالية الإشعاع، إضافة إلى 28 حزمة وقود غير مستخدمة. وبدأت تيبكو بإزالة الوقود غير المستخدم أولًا نظرًا لانخفاض المخاطر المرتبطة به مقارنة بالوقود المستهلك.

وانطلقت العملية ظهر الثلاثاء، حيث جرى نقل أربع حزم وقود غير مستخدمة إلى حاوية خاصة للنقل والتخزين خلال نحو ثلاث ساعات.

ورغم مرور أكثر من 15 عامًا على الحادث النووي، لا تزال مستويات الإشعاع داخل مبنى المفاعل مرتفعة. وتُشير بيانات تيبكو إلى أن مستوى الإشعاع في الطابق الخامس، حيث يقع حوض الوقود، يتراوح بين 3 و5 ملي سيفرت في الساعة، وهو مستوى يجعل بقاء العمال في الموقع لفترات طويلة أمرًا بالغ الصعوبة.

وتُعد إزالة الوقود من أحواض التخزين إحدى المراحل الأساسية في جهود تفكيك محطة فوكوشيما، إلى جانب التحدي الأكبر المتمثل في التعامل مع الوقود المنصهر المتبقي داخل المفاعلات المتضررة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)