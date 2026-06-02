إيران تعمل على تسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

القاهرة - (جيجي برس)-- ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الإثنين أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن بلاده ستعمل على ضمان المرور السلس للسفن اليابانية عبر مضيق هرمز.

ووفقاً للتقرير، فقد قال الرئيس الإيراني لرئيسة وزراء اليابان خلال محادثات هاتفية جرت بينهما في اليوم نفسه: ”سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن يتم مرور السفن اليابانية بسلاسة وبسهولة أكبر“.

وفي الوقت نفسه، أشار بزشكيان بأن القيود البحرية الأمريكية المفروضة على إيران لا تزال تشكل عقبة.

وفي حين أشار التقرير إلى أن الرئيس شدد على عزم طهران على حل الوضع من خلال الحوار والدبلوماسية، إلا أنه نقل عنه أيضاً قوله: ”إن بعض الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد انتهكت التزاماتها“.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم التكنولوجيا اليابانية في جهود إعادة الإعمار في إيران وتطوير المصافي والموانئ والبنية التحتية الأخرى بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد، وفقاً لما ورد في التقرير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)