إحالة ثلاثة أشخاص إلى النيابة بتهمة حيازة وبيع دواء ”مونجارو“ دون ترخيص في اليابان

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أوساكا - (جيجي برس)-- أحالت شرطة محافظة أوساكا ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم ببيع وتخزين دواء مونجارو المخصص لعلاج السكري دون ترخيص، في انتهاك لقانون الأدوية والأجهزة الطبية الياباني.

ويُستخدم مونجارو عن طريق الحقن تحت الجلد للمساعدة في التحكم في الشهية ومستويات السكر في الدم، إلا أنه اكتسب شعبية واسعة في الآونة الأخيرة كوسيلة لإنقاص الوزن، خصوصًا بين النساء. ومن بين آثاره الجانبية المحتملة الغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وبحسب مصادر التحقيق، اعترفت المشتبه بهم بالتهم الموجهة إليهم. وتُتهم موظفة تبلغ من العمر 35 عامًا من مدينة هيراكاتا ببيع جرعات من الدواء كانت قد حصلت عليها بوصفة طبية شخصية إلى امرأتين تعرفت عليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُشتبه في أن المرأتين الأخريين قامتا بتخزين الدواء الذي حصلتا عليه من معارف عبر الإنترنت بهدف إعادة بيعه.

وتعتقد الشرطة أن المتهمات مارسن هذه الأنشطة بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت الموظفة الرئيسية أرباحًا تُقدّر بنحو 25 ألف ين من عمليات البيع غير القانونية.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بتداول الأدوية الموصوفة طبيًا عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الأدوية التي يزداد الطلب عليها لأغراض إنقاص الوزن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)