إعصار جانغمي يضرب اليابان برياح قوية وأمطار غزيرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن إعصار ”جانغمي“، الإعصار السادس لهذا العام، يقترب من اليابان، حيث يُتوقع أن يصل إلى منطقة طوكاي بوسط البلاد صباح الأربعاء، قبل أن يقترب من منطقة كانتو، التي تضم طوكيو، خلال فترة بعد الظهر.

وكان الإعصار قد اقترب من جنوب منطقة كيوشو بعد ظهر الثلاثاء، مصحوبًا برياح قوية وأمواج مرتفعة وأمطار غزيرة. ودعت الوكالة السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر من مخاطر الانهيارات الأرضية، والفيضانات في المناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب الأنهار.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار تحركه شرقًا فوق منطقة كانتو ليلة الأربعاء، قبل أن يتحول إلى منخفض جوي خارج مداري بحلول بعد ظهر الخميس.

وفي مدينة نيتشينان بمحافظة مييازاكي، أصدرت السلطات تحذيرًا عاجلًا من الفيضانات لنهرَي هيروتو وساكاتاني، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير الياباني المكوّن من خمس درجات. وعلى إثر ذلك، أصدرت الحكومة المحلية أوامر بإخلاء السكان في المناطق المعرضة للخطر.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها مثل هذا التحذير العاجل منذ تحديث وكالة الأرصاد الجوية لنظام التحذيرات والتنبيهات الخاص بالكوارث الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة المبكرة وحماية السكان من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأمطار الغزيرة والأعاصير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)